Actualidade

O Senado espanhol vai aprovar na próxima semana a abolição da esterilização forçada de pessoas com deficiência incapacitadas judicialmente, que afetou mil mulheres em Espanha na última década, muitas delas adolescentes, foi hoje anunciado.

Segundo noticia a agência espanhola EFE, com esta aprovação pelo Plenário do Senado, termina o processo de uma iniciativa legislativa promovida pelo Cidadãos do Senado, por proposta de grupos que representam pessoas com deficiência, que tem recebido apoio de todas as bancadas da Câmara dos Deputados.

Uma vez que não há emendas apresentadas pelos grupos do Senado ao texto aprovado no Congresso, o mesmo será aprovado sem modificações e com previsível unanimidade, na véspera do Dia Internacional e Europeu da Pessoa com Deficiência, que se assinala no dia 03 de dezembro.