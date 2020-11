PCP/Congresso

A Comissão Central de Controlo do PCP comunicou hoje casos em que eleitos do partido para cargos públicos não cumpriram "a bandeira" estatutária dos comunistas de não beneficiar no plano remuneratório pelo exercício desse lugar.

Estas situações de eleitos do PCP para cargos públicos que não terão entregado ao partido o diferencial entre o salário pelo exercício do lugar político e a remuneração que auferem na respetiva carreira profissional foram mencionados pelo dirigente Raimundo Cabral perante o XXI Congresso do PCP.

No Congresso do PCP, em Loures, distrito de Lisboa, coube a Raimundo Cabral proceder à apresentação do relatório de atividades da Comissão Central de Controlo, órgão que tem como principais missões a fiscalização da legalidade estatutária e das contas do partido.