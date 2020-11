Actualidade

Uma equipa do Sporting de Braga no "máximo das capacidades" vai, "declaradamente, tentar vencer" na receção ao Farense, no domingo, em jogo da oitava jornada da I Liga de futebol, afirmou hoje o treinador Carlos Carvalhal.

Os bracarenses jogaram na quinta-feira para a Liga Europa, em casa, com o Leicester (3-3), mas o técnico garantiu que a equipa estará na máxima força no domingo, desvalorizando o pouco tempo de preparação do jogo com os algarvios e o eventual cansaço da equipa.

"Essas palavras, eu nem as vou usar [gestão do esforço e cansaço]. Estamos preparados, focados e determinados em vencer o jogo. O contexto em que estamos inseridos é de responsabilidade e fomos nós que o criámos, se tivéssemos sido eliminados da Liga Europa, não estaríamos aqui. Como estamos, e a fazer uma boa campanha, assumimos essa responsabilidade e temos que saber lidar com ela", afirmou.