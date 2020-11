Eitópia

As forças militares da Etiópia começaram hoje a bombardear a cidade de Mekele, a capital regional de Tigray, anulando os esforços de mediação do conflito, de acordo com a estação de televisão local, citada pela AP.

A Tigray TV anunciou o início dos bombardeamentos na cidade de Mekele, com cerca de 500 mil pessoas, havendo relatos na cidade a confirmar o início da ofensiva lançada depois de um ultimato de 72 horas dado pelo Governo etíope, não havendo ainda confirmação oficial do ataque.

O Governo da Etiópia tinha alertado os residentes de Mekele de que não haveria misericórdia se não se afastassem dos líderes da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLS, na sigla em inglês) a tempo.