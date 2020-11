Actualidade

Um 'hacker' suspeito de invadir o sistema informático do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil foi preso hoje em Portugal, numa operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Judiciária Portuguesa, que levou a três detenções, no Brasil.

A Polícia Judiciária portuguesa, num inquérito dirigido pelo Departamento Central e Investigação e Ação Penal (DCIAP), em sintonia com a Polícia Federal Brasileira, "efetuou uma operação policial internacional com o objetivo de causar disrupção em grupos organizados que operavam no ciberespaço", anunciou hoje a polícia portuguesa.

"Dessa operação resultou a identificação e detenção de um cidadão português com 19 anos de idade, em território nacional, enquanto em território brasileiro, foram identificados e detidos trêsindivíduos, com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, que se dedicavam à prática continuada de crimes de Acesso Indevido, dano informático e sabotagem informática", lê-se no comunicado da polícia portuguesa.