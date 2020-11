Actualidade

O filme "O Fim do Mundo", de Basil da Cunha, venceu hoje o Grande Prémio do festival Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, e "Listen", de Ana Rocha de Sousa, conquistou o Prémio do Público, anunciou a organização.

"Um tempo, um imaginário e um elenco generoso permitiram a construção de um universo emocionalmente duro, mas que nos acompanha numa reflexão muito depois de o filme ter terminado", sustenta o júri da secção principal do festival, sobre "O Fim do Mundo".

Basil da Cunha também venceu o prémio D. Quijote do festival, da Federação Internacional de Cineclubes, com o júri a salientar que a longa-metragem revela "um trabalho consistente, expresso pela empatia na relação com atores não-profissionais que se traduz em desempenhos notáveis".