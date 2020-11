Actualidade

Pelo menos 26 membros das forças afegãs foram hoje mortos num ataque suicida com um carro armadilhado, numa base na província oriental de Ghazni, de acordo com as autoridades.

"Recebemos até agora 26 corpos e 17 feridos. Todos são membros das forças de segurança", indicou o diretor do hospital de Ghazni, Baz Mohammad Hemat, à agência France-Presse (AFP).

O porta-voz do Ministério do Interior, Tareq Arian, detalhou que o bombista "usou um carro cheio de explosivos".