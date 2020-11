Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Mohamad Javad Zarif, exortou hoje a comunidade internacional a condenar o assassínio do cientista nuclear Mohsen Fakhrizadeh, considerando "vergonhoso" que se tenham limitado a fazer pedidos de calma.

O cientista nuclear Mohsen Fakhrizadeh, que segundo o Ocidente e Israel liderou o antigo programa secreto do Irão para desenvolver armas nucleares, foi morto na sexta-feira numa emboscada perto de Teerão e os iranianos responsabilizaram Israel pelo assassínio.

Diante das reações internacionais "limitadas e mornas", o chefe da diplomacia iraniana partiu nas últimas horas para a ofensiva com mensagens no Twitter em vários idiomas: russo, chinês e alemão, além do inglês, que costuma usar naquela rede social.