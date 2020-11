Actualidade

A estreia do documentário sobre a desocupação do atelier RE.AL, do coreógrafo João Fiadeiro, que fechou portas em 2019, em Lisboa, vai assinalar o encerramento da 18.ª edição do festival Temps d'Images, a decorrer desde outubro.

Intitulado "Nada pode ficar", o documentário de Maria João Guardão acompanha a desocupação do n.º 55 da Rua Poço dos Negros, sede do atelier RE.AL, que completaria nesta data 30 anos de existência, será exibido na segunda-feira, no Cinema Ideal, em Lisboa, a partir das 12:00.

O coreógrafo e bailarino foi forçado, por falta de apoios, a deixar a casa que ocupou durante 15 anos no coração de Lisboa, tendo decidido, na altura, não replicar a estrutura num qualquer outro lugar e, "para dar sentido pleno a este fim, desenhou um modo de desocupação", segundo a sinopse do filme.