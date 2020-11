Actualidade

A Turquia condenou hoje o atentado que na sexta-feira matou o cientista nuclear iraniano Mohsen Fajrizadeh, perto de Teerão, e pediu bom senso e moderação a todos os envolvidos, noticia a agência pública turca Anadolu.

"Condenamos este vil assassinato e expressamos as nossas condolências à República Islâmica do Irão", refere o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros turco, publicado no seu 'site'.

Fajrizadeh foi morto na sexta-feira num ataque na área de Absard, na província de Teerão, capital do Irão, por um número desconhecido de homens armados, que abriram fogo contra o veículo do cientista e fizeram pelo menos uma explosão.