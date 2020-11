Actualidade

Quarenta e cinco migrantes, incluindo uma mulher grávida e crianças, que tentavam chegar ilegalmente a Inglaterra a bordo de uma embarcação foram socorridas no sábado no norte de França, informaram hoje as autoridades.

Vários migrantes pareciam estar "em estado de hipotermia", mas todos estão "sãos e salvos", de acordo com um comunicado da divisão marítima do Canal e do Mar do Norte.

As equipas de salvamento localizadas no mar do Norte temiam muitas travessias ilegais no fim de semana devido ao clima particularmente calmo, de acordo com uma fonte ouvida pela agência France Presse (AFP).