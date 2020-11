PCP/Congresso

O dirigente comunista Jorge Cordeiro denunciou hoje o que chamou de "ofensiva anti-comunista", de "ódio fascizante" contra o PCP, do "poder dominante" e que visa o próprio "regime democrático".

Numa intervenção marcadamente ideológica, Jorge Cordeiro, membro do círculo mais próximo da direção de Jerónimo de Sousa, falou no XXI congresso do partido do "ódio fascizante" contra o partido, com origem no "poder dominante e pelo grande capital".

"O que se visa vai mais longe, é o regime democrático que está na trajetória desta ofensiva", afirmou, "desde logo porque PCP e regime democrático são indissociáveis".