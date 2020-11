Actualidade

As Nações Unidas acreditam que estão "na melhor posição para ajudar" a acelerar a reentrada dos Estados Unidos no Acordo de Paris, afirmou a secretária-executiva das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas.

Numa entrevista à agência de notícias EFE, a diplomata mexicana Patricia Espinosa garantiu que, se o próximo Presidente norte-americano, Joe Biden, quiser, os Estados Unidos podem estar mais uma vez no maior tratado internacional de combate ao aquecimento global até ao final de fevereiro.

Joe Biden já declarou a sua vontade em retornar ao Acordo de Paris, que é um tratado elaborado em 2015 no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC), que rege as medidas de redução de emissão dos gases do efeito estufa.