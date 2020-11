PCP/Congresso

Os delegados ao XXI Congresso Nacional do PCP, que termina hoje em Loures, aprovaram por unanimidade a Resolução Política, que define a estratégia do partido para os próximos quatro anos.

Após a votação, os comunistas gritaram a palavra de ordem PCP/PCP. O documento incorporou 23 alterações na redação final, a grande maioria das quais de questões gramaticais ou de pormenor e sem alterar o sentido dos textos.

No Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, os nomes dos 129 membros do Comité Central eleito no sábado à noite foram anunciados por Luísa Araújo, que sai do Secretariado e passa para a Comissão Central de Controlo.