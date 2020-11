PCP/Congresso

O secretário-geral comunista, reeleito na véspera para um quinto mandato consecutivo, garantiu hoje não estar "a prazo" no cargo, à saída do XXI Congresso Nacional do PCP, em Loures.

Questionado insistentemente sobre se irá cumprir integralmente os próximos quatro anos à frente dos comunistas, Jerónimo de Sousa assegurou estar "com força".

"Não estou a prazo", resumiu, antes de entrar para a viatura do PCP que o costuma transportar, com os seguranças a apressarem o abandono do recinto.