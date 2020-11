PCP/Congresso

O XXI Congresso do PCP terminou hoje cerca das 12:30, após o discurso do secretário-geral eleito, com os hinos "Avante Camarada" e a Internacional, e os delegados de pé e punho erguido.

Os delegados ouviram por fim o Hino Nacional e os trabalhos foram declarados encerrados às 12:28, no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, com alertas de que "é absolutamente essencial" que, na saída, cumpram o "distanciamento físico" e as medidas de proteção sanitária.

Também por razões sanitárias, foi pedido aos delegados que deixassem as cadeiras no lugar, ao contrário do que é habitual nos congressos comunistas, em que todos participam na arrumação do local no final dos trabalhos.