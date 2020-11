Actualidade

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte revelou hoje uma "diminuição acentuada" de casos de `legionella´ no Grande Porto, desde que foram desligadas as torres de refrigeração de uma indústria em Matosinhos onde foi detetada a bactéria.

"Desde que foi suspenso o funcionamento das referidas torres de refrigeração verificou-se uma diminuição acentuada do número de casos de doença dos legionários, na referida área geográfica", refere a ARS/Norte, em comunicado.

Na semana de passada, as autoridades de saúde confirmaram que foi detetada a presença de 'legionella' numa das torres de refrigeração do centro de distribuição da empresa de laticínios Longa Vida, em Matosinhos, distrito do Porto.