DGArtes

A Direção-Geral das Artes (DGArtes) confirmou a dispensa de audiência de interessados do Programa de Apoio a Projetos, na área da de Criação e Edição, de forma excecional, por considerar que iria "comprometer a concessão dos apoios".

As entidades mantêm, no entanto, "os seus direitos de defesa garantidos, através da consulta pública do processo do concurso e o direito a reclamar ou a recorrer da decisão", esclarece a informação publicada no 'site' deste organismo do Ministério da Cultura.

"Considerando o elevado número de candidaturas e o prazo fixado no aviso de abertura para o início [do desenvolvimento] dos projetos artísticos no domínio da criação e edição - 01 de novembro --, a ocorrência da fase de audiência dos interessados iria comprometer seriamente a concessão dos apoios e, consequentemente, a fruição dos projetos por parte do público", escreve a DGArtes, no seu 'site', numa alusão à suspensão de pagamentos dos apoios aprovados, durante o processo.