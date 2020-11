Actualidade

O documentário "When Love Is All You Have", da realizadora francesa Laetitia Mikles, recebeu o prémio para Melhor Longa-Metragem do festival de cinema feminino Olhares do Mediterrâneo, que decorreu no cinema São Jorge, em Lisboa.

Em comunicado, a organização do festival, que teve este ano sessões 'online', para contornar a pandemia, revelou que o júri, composto pelos cineastas e programadores Anna da Palma, Frederico Serra e Miguel Valverde, considerou o filme "emocionante de autenticidade e de simplicidade", e que a realizadora "está sempre ao lado do seu personagem e protege-o".

O filme, "entrando na intimidade e no quotidiano de um cantor amador, revela um carismático jovem que, ao descobrir a poesia de Jacques Brel, vai ao encontro das suas raízes argelinas", explicou o júri.