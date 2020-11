Covid-19

Portugal tem hoje 536 doentes com covid-19 internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), um novo máximo desde o início da pandemia, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os doentes com covid-19 internados hoje em UCI são mais sete que os contabilizados no sábado e superam o anterior máximo de 529 doentes, registado também no sábado. Em enfermaria, Portugal tem hoje 3.245, mais 90 do que no sábado.

O boletim de hoje regista a ocorrência de mais 64 óbitos associados à covid-19 e 4.093 novos casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2.