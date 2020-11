Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, saiu hoje em defesa do futebolista Taarabt, que disse esta semana que o FC Porto é o maior rival dos 'encarnados', motivando uma reação do técnico do Sporting, Ruben Amorim.

"A nossa comunicação [social] desportiva é um pouco complicada, porque fazem de uma palavra aquilo que o jogador possa querer dizer. E o jogador teve a opinião dele. Para ele, o rival que pode ser mais complicado é o FC Porto. É uma opinião dele. Ele não pode ter opinião? Ofende alguém? Prejudica alguém?", questionou o técnico do Benfica.