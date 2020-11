Síiria

O enviado especial da ONU para a Síria, Geir Pedersen, expressou hoje a sua esperança de que a quarta ronda de negociações entre o governo e a oposição daquele país possa redigir uma constituição de consenso.

"Continuamos com a mesma agenda acertada na reunião anterior antes de agosto, a fim de tentar ter alguns princípios antes do final do ano e algumas bases para a constituição em janeiro de 2021", disse o mediador das Nações Unidas em entrevista, antes da reunião que tem início na segunda-feira.

O diplomata norueguês que hoje se reúne com os três grupos de negociações da chamada Comissão Constitucional (um representante do governo, outro da oposição e um terceiro da sociedade civil síria), destacou o seu otimismo em relação aos encontros da próxima semana.