Covid-19

Um novo surto de covid-19 foi detetado no lar da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, no distrito de Beja, com treze utentes e três funcionários infetados, revelou hoje o presidente da câmara municipal.

O autarca de Serpa, Tomé Pires, disse à agência Lusa que dez dos utentes da instituição infetados foram transferidos esta tarde do lar para um espaço de retaguarda criado no pavilhão municipal, e que os outros três estão internados no hospital de Beja.

Segundo o presidente do município, o primeiro caso de covid-19 no Lar de São Francisco, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, com 94 utentes, foi o de um funcionário que fez um teste com resultado positivo na quarta-feira, depois de ter tido sintomas da doença.