O presidente do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) do Brasil disse no domingo que não houve nenhum ataque cibernético bem-sucedido contra o sistema eleitoral do país, alvo de tentativas de invasão promovidas por 'hackers' nas autárquicas.

"Relativamente à segunda volta [das eleições municipais] a observação importante é que não houve nenhum ataque [cibernético] bem-sucedido, como não houvera, aliás, na primeira volta", afirmou Luis Roberto Barroso após o fim do apuramento dos votos durante uma conferência de imprensa, na sede do TSE.

"[Não houve] nenhum ataque bem-sucedido ao sistema eleitoral e mesmo nenhum ataque bem-sucedido ao sistema do Tribunal Eleitoral", acrescentou.