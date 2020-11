Actualidade

As forças da centro-direita brasileira alternativas à bipolarização entre o Presidente, Jair Bolsonaro, e o líder socialista Lula da Silva vão governar metade das capitais estaduais do país, segundo os resultados das municipais de domingo.

O fortalecimento dessas formações coincidiu com as duras derrotas sofridas tanto pelos candidatos que receberam o apoio do Presidente da extrema-direita, quanto pelos indicados pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula.

Os três partidos de centro-direita mais tradicionais do país, que já haviam conquistado as autarquias de cinco capitais na primeira volta, em 15 de novembro, obtiveram neste domingo (segunda volta) mais oito, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, consideradas as mais importantes.