Covid-19

O México registou 196 mortos e 6.388 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, com as autoridades a reconhecerem até agora um aumento de 38% de óbitos no país.

Com estes números, o total de mortes por covid-19 desde o início da pandemia cresceu para 105.655 e o de casos para 1.107.071.

No balanço diário de domingo, o Ministério da Saúde informou que de 01 de janeiro a 24 de outubro foram registadas 794.944 mortes por todas as causas, em comparação com os 576.955 óbitos esperados com base na média dos últimos cinco anos.