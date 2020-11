Actualidade

A fiscalização marítima moçambicana apreendeu 1.100 quilos de caranguejo, no centro do país, em menos de uma semana, capturado na "época de veda", quando é proibido apanhar a espécie, disse hoje à Lusa fonte das autoridades.

A última apreensão aconteceu no sábado quando as autoridades descobriram uma embarcação com 600 quilos de caranguejo.

"Estamos a apreender caranguejo e embarcações e os responsáveis incorrem em pesadas multas, caso sejam neutralizados", explicou o chefe da fiscalização, César Maphossa.