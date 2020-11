Covid-19

O Governo do Camboja ordenou o encerramento de todas as escolas estatais até meados de janeiro, após um raro surto local do novo coronavírus, com as autoridades a fecharem também museus e teatros.

O Ministro da Educação, Hang Chuon Naron, emitiu uma declaração no domingo à noite, determinando que todas as escolas serão fechadas para evitar que os alunos sejam infetados.

As escolas públicas permanecerão fechadas até 11 de janeiro, o início do próximo ano lectivo, enquanto que as escolas privadas terão de fechar durante duas semanas, acrescentou.