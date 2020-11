Actualidade

O secretário-geral da Fretilin, maior partido timorense, considerou hoje que "não é racional" a ordem dada pela ministra da Saúde, desta força política, ordenar que fossem retiradas referências ao uso de preservativo de cartazes sobre a SIDA.

"Não é só contraproducente para o combate à SIDA, mas não é racional", afirmou Mari Alkatiri, em declarações à Lusa.

"Em todo o mundo já se provou que isto não funciona assim. Cada um pode ter as suas convicções religiosas. Isso educa-se em casa. Mas a posição do Estado é a posição do Estado", disse ainda.