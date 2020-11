Actualidade

O primeiro-ministro timorense disse hoje que o Orçamento do Estado para 2021 representa um necessário "estímulo robusto" e não uma viragem "desorientada e prematura" para a austeridade, para acelerar a recuperação e responder aos desafios nacionais.

"O caminho para o progresso não será através de uma viragem desorientada e prematura para a austeridade orçamental, que impede o tão necessário caminho de uma forte recuperação, de um crescimento resiliente e inclusivo", disse Taur Matan Ruak no Parlamento Nacional.

"Pelo contrário, com um estímulo orçamental robusto, que impulsione significativamente a procura agregada, apresentaremos investimentos no setor privado e restabeleceremos a confiança dos consumidores. O Governo continuará a expandir a proteção das pessoas, a salvar postos de trabalho, a apoiar o consumo e a catalisar a atividade do setor privado", afirmou.