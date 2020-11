Actualidade

O primeiro-ministro de Timor-Leste disse hoje que o país saiu-se "muito melhor do que esperado" em termos económicos, apesar do impacto da pandemia, da falta de orçamento, de desastres naturais e da prolongada crise política.

"As previsões económicas eram terríveis. Algumas projeções previram quedas do PIB [Produto Interno Bruto] entre 10 a 15%. Havia preocupações generalizadas em relação à escassez de alimentos e à inflação dos preços. Receava-se que um grande número de famílias caísse na pobreza de forma muito acentuada", disse Taur Matan Ruak no Parlamento Nacional.

"Estimamos que o nosso PIB diminuirá não 10% ou 15%, mas apenas 6% em 2020. Estimamos que a inflação em 2020 atinja apenas 0,7%. Apesar destes obstáculos - covid-19, congelamento do orçamento e uma catástrofe natural - em termos económicos, saímo-nos muito melhor do que o esperado", considerou.