Actualidade

O presidente da Bolsa de Tóquio, Koichiro Miyahara, demitiu-se hoje, assumindo a responsabilidade pelos problemas técnicos que afetaram a plataforma de negociação a 01 de outubro e forçaram a suspensão das operações.

A demissão do Miyahara foi anunciada num comunicado da Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), que informa sobre as decisões tomadas pela Bolsa de Valores de Tóquio (TSE) e pela sua empresa-mãe, o Grupo de Valores Mobiliários do Japão (JPX).

Para além de se demitir do cargo de topo da Bolsa de Valores de Tóquio, Miyahara deixa o conselho de administração da JPX, enquanto o diretor executivo principal da empresa-mãe, Akira Kiyota, vê o seu salário reduzido para metade durante quatro meses.