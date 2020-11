Actualidade

O primeiro-ministro timorense renovou hoje a aposta no desenvolvimento dos poços Greater Sunrise e do gasoduto para Timor-Leste, projeto Tasi Mane, apesar do executivo e da petrolífera nacional afirmarem que ainda é necessário estudar a viabilidade do projeto.

Intervindo no arranque do debate na generalidade da proposta de lei do Orçamento Geral do Estado (OGE), Taur Matan Ruak ecoou as referências ao polémico projeto que este ano o Governo considerou como "um dos grandes desígnios nacionais" do país.

"No nosso orçamento de 2021, alocámos 8,5 milhões de dólares [7,1 milhões de euros] do Fundo de Infraestruturas para investimento no projeto Tasi Mane e 71 milhões de dólares [59,2 milhões de euros] para a Timor GAP, contribuindo para a gestão sensata dos nossos recursos petrolíferos", referiu.