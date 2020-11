Actualidade

A Turquia anunciou hoje o regresso ao porto de um dos seus navios de exploração, cuja atividade numa área potencialmente rica em hidrocarbonetos no Mediterrâneo oriental tem causado tensões com a Grécia e a Europa.

"O nosso navio sísmico Oruç Reis concluiu as suas pesquisas lançadas no dia 10 de agosto", anunciou o Ministério da Energia turco na rede social Twitter.

A embarcação, de acordo com as autoridades turcas, recolheu dados sobre uma área que se estende por "10.955 quilómetros quadrados" no Mediterrâneo, antes de ter regressado ao porto de Antalya, no sul da Turquia.