A consultora Capital Economics alertou hoje que a maioria dos governos na África subsaariana vai ter de viver com dívida mais elevada e taxas de crescimento mais baixas na sequência da pandemia de covid-19.

"A maioria dos governos vai ter de viver com um peso da dívida mais elevado, que será sustentado à custa da austeridade e crescimento baixo, e os poucos que enfrentaram dificuldades realmente severas no futuro poderão seguir o exemplo da Zâmbia e optar por um Incumprimento Financeiro desordenado", dizem os peritos londrinos numa nota enviada aos investidores, e a que a Lusa teve acesso.

"Houve muito menos progresso no alívio da dívida para as economias africanas do que muitos antecipavam, e a diversidade de credores significa que o 'Enquadramento Comum' recentemente apresentado pelo G20 para ajudar os países mais endividados vai ter dificuldades em ganhar tração", dizem os analistas da Capital Economics.