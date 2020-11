Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convidou o Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para uma cimeira presencial no primeiro semestre de 2021, durante a presidência portuguesa da União Europeia (UE), foi hoje anunciado.

Fontes europeias informaram que "o presidente do Conselho Europeu convidou os Estados Unidos para uma cimeira virtual e uma presencial na primeira metade de 2021", abrangendo então a liderança portuguesa rotativa da UE.

O objetivo é que o encontro presencial coincida, também, com ida de Joe Biden à sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), estando a UE em "contacto próximo com o secretário-geral da NATO [Jens Stoltenberg] para verificar como podem organizar uma visita comum".