Covid-19

As autoridades sanitárias alemãs contabilizaram 11.169 novos contágios de covid-19 nas últimas 24 horas, menos 3.500 casos do que os registados no dia anterior, segundo os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Mesmo assim, no princípio de cada semana, os números divulgados são geralmente inferiores porque durante os fins de semana os laboratórios realizam menos testes assim como se regista menos comunicação entre os estados da federação.

O valor máximo respeitante a novas infeções ocorreu no passado dia 20 com 23.648 positivos em 24 horas.