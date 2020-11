Actualidade

Os resultados do terceiro trimestre dos bancos portugueses evidenciam uma "ligeira recuperação" das receitas, mas também "elevados encargos" com provisões e imparidades, que poderão agravar-se em 2021, refere hoje a agência DBRS.

Numa nota de análise ao desempenho do BCP, CGD, Novo Banco, Santander Totta, Banco BPI e Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), a agência de notação financeira DBRS Morningstar atribui a evolução do terceiro trimestre à "retoma da economia resultante do aliviar das medidas de restrição e aos apoios dados pelo Governo português e pelas autoridades europeias".

"Ainda assim, os resultados dos primeiros nove meses de 2020 foram mais baixos que os do período homólogo de 2019, refletindo o impacto das medidas de confinamento, particularmente no segundo trimestre", refere, precisando que "as receitas 'core' (do negócio central) caíram 4% em termos homólogos acumulados, enquanto o total de provisões e imparidades mais do que duplicou".