O líder regional de Tigray, norte da Etiópia, apelou hoje ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, para "parar a loucura" e retirar as tropas federais da região, afirmando que os combates continuam "em todas as frentes".

Numa entrevista telefónica com a agência Associated Press, Debretsion Gebremichael, presidente do estado autónomo do Tigray e líder do partido no poder na região, Frente de Libertação do Povo do Tigray (TPLF, na sigla em inglês), afirmou que se encontra fisicamente perto da capital do estado, Mekele, que o exército etíope ocupou militarmente no último sábado.

"Temos a certeza de que vamos ganhar", afirmou à AP Debretsion Gebremichael, manifestando-se longe de aceitar a proclamação de vitória de Abiy Ahmed no sábado. O líder tigray acusou ainda as forças federais etíopes de levarem a cabo uma "campanha genocida" contra o povo tigray.