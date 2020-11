Actualidade

Centenas de apoiantes dos partidos da oposição foram detidos pela polícia antes de uma manifestação planeada para hoje com o objetivo de pedir a renúncia do primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan.

O Governo defendeu as medidas tomadas pelas forças de segurança, que justificou com a política de combate à pandemia do novo coronavírus.

A polícia declarou ter detido mais de 370 pessoas, enquanto grupos da oposição estimam que cerca de 1.800 tenham sido detidas em Multan, uma cidade no centro do Paquistão onde as autoridades desligaram a rede de telemóveis da região.