O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, pediu hoje uma visão política clara para salvar o desporto da agonia causada pela pandemia de covid-19.

"É urgente uma visão política lúcida e pragmática, que socorra o desporto da agonia que está a sofrer. Aplicando a metáfora presidencial, o desporto, até à data, tem viajado no porão", considerou.

Numa carta publicada no sítio do COP na Internet, Constantino diz que "o que está em causa é a sustentabilidade do tecido desportivo, numa débil e precária situação anterior à crise e agora vulnerável a uma quebra significativa de praticantes desportivos e de receitas".