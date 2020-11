Actualidade

Mais de 4.400 pessoas foram retiradas do local onde vivem após a erupção do vulcão Lewotolo na Indonésia que projetou uma coluna de fumo e cinzas a uma altura de quatro quilómetros, indicaram hoje as autoridades indonésias.

A agência de gestão de riscos geológicos e vulcânicos aumentou o estado de alerta para o nível mais elevado após a erupção no domingo tomando medidas contra a saída da lava.

As autoridades interditaram o acesso à zona da cratera numa extensão de dois quilómetros.