1.º Dezembro

O duque de Bragança afirmou hoje que as presidenciais de janeiro vão voltar a expor a chefia do Estado "à fratura e conflitualidade ideológica", lamentando que a Constituição impeça os portugueses de escolher se preferem uma monarquia.

Na tradicional mensagem que assinala o aniversário da restauração da independência de Portugal - que este ano não será lida presencialmente, devido à pandemia de covid-19 -, Duarte Pio defendeu que a chefia do Estado, exercida por reis e rainhas e "independente dos poderosos interesses económicos e políticos", tem conseguido garantir melhor os valores da "coesão política, eficácia e transparência democrática", bem como "a soberania e a identidade nacional aos seus povos".

"No próximo mês de janeiro o país vai assistir a uma nova eleição presidencial. Mais uma vez vamos expor a chefia de Estado à fratura e conflitualidade ideológica, enfraquecendo a sua autoridade e representatividade. São essas as consequências mais evidentes da eleição do Chefe de Estado", defendeu.