Actualidade

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) alertou hoje que os jovens serão os mais prejudicados pela falta de apoio ao desporto, numa altura em que o setor está a ser afetado pela pandemia de covid-19.

"Para o presidente da CDP, Carlos Paula Cardoso, os principais prejudicados com a atual situação serão os jovens, uma vez que o desporto de formação terá um menor investimento, logo menos qualidade", lê-se num comunicado do organismo.

No mesmo documento, a CDP anunciou que vai enviar uma carta a todos os partidos com assento parlamentar, "por não ter sido comtemplado um reforço para a área do Desporto no Orçamento do Estado para 2021, que permitisse um amenizar da terrível situação pela qual a área atravessa derivada da pandemia de covid-19".