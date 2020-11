Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou hoje que convidou o futuro Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para uma cimeira da Aliança em Bruxelas no "início do próximo ano".

"Convidei Joe Biden para uma cimeira da NATO em Bruxelas no início do próximo ano. A data específica ainda não foi decidida, mas haverá uma cimeira da NATO e, claro, todos os líderes da Aliança estarão presentes incluindo o futuro Presidente Joe Biden", sublinhou Stoltenberg em conferência de imprensa.

Referindo já ter tido a oportunidade de ter uma "excelente conversa ao telefone" com o futuro Presidente dos EUA na passada segunda-feira, Stoltenberg sublinhou que a experiência de Biden enquanto vice-presidente lhe deu "muito conhecimento no que toca a questões de segurança em geral, e à NATO em particular".