UE/Presidência

O primeiro-ministro, António Costa, desloca-se na terça-feira a Bruxelas para uma reunião com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, precisamente um mês antes de Portugal assumir a presidência semestral do Conselho da União Europeia, em 01 de janeiro.

A reunião com Charles Michel, consagrada ao programa de trabalho da presidência portuguesa, decorrerá ao final da tarde na sede do Conselho Europeu, será seguida de uma conferência de imprensa conjunta virtual, e, após um jantar de trabalho, o primeiro-ministro regressará a Lisboa, onde participará, na quarta-feira, 02 de dezembro, na "Conferência de Presidentes" virtual com os líderes políticos do Parlamento Europeu, igualmente dedicada às prioridades do próximo semestre.

Na terça-feira, depois de participar, de manhã, nas comemorações da restauração da independência, em Lisboa, Costa viajará até Bruxelas acompanhado da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, sendo na quarta-feira a delegação portuguesa bem mais extensa para a discussão, por videoconferência, com os líderes dos diversos grupos políticos do Parlamento Europeu sobre as prioridades da presidência portuguesa.