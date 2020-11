Migrações

O centro de acolhimento de migrantes do cais do porto de Arguineguín, conhecido por alguns como a "doca da vergonha", foi despejado por ter condições inadequadas para receber milhares de africanos que chegaram recentemente às Ilhas Canárias.

A delegação do Governo central nesta região espanhola confirmou hoje que a totalidade das 830 pessoas que ainda se encontravam detidas na sexta-feira no cais de Arguineguin, na costa sudoeste da ilha de Gran Canaria, tinham sido transferidas até domingo à noite para outras instalações, e as autoridades pretendem desmantelar o centro de acolhimento a partir de hoje.

Mesmo assim, algumas tendas vão permanecer no cais de Arguineguín e serão utilizadas como local de primeiros socorros e de rastreio sanitário para aqueles que a partir de agora desembarcam dos navios de salvamento, segundo fontes citadas pela agência de notícias espanhola EFE.