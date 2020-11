Actualidade

O escritor francês Hervé Le Tellier venceu hoje o prémio literário Goncourt, com o romance "L'Anomalie", anunciou hoje a Academia Goncourt.

"L'Anomalie" é o oitavo romance de Hervé Le Tellier, 63 anos, e venceu o Goncourt com oito votos da academia, numa votação para a qual estavam também indicados a escritora camaronesa Djaili Amadou Amal, com "Les impatientes", e os autores franceses Mael Renouard, com "L'historiographe du Royaume", e Camille de Toledo, com "Thésée, sa vie nouvelle".

O romance "relata as consequências de um estranho acontecimento, nomeadamente um voo Paris-Nova Iorque, ocorrido duas vezes com os mesmos passageiros, com alguns meses de intervalo. A história, expectante, convoca brilhantemente todos os géneros" literários, escreve a agência France Presse.