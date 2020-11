Actualidade

O banco holandês ABN Amro vai eliminar 15% dos postos de trabalho a nível mundial até 2024, uma medida inserida na estratégia de redução de custos de cerca de 700 milhões de euros nos próximos quatro anos.

No banco trabalham, atualmente, cerca de 18.000 funcionários, dos quais 14.800 na Holanda, o que significa que pretende reduzir o número de trabalhadores em 2.700.

Ao atualizar os planos para enfrentar a crise financeira causada pela pandemia de Covid-19, o ABN Amro pretende reafetar a maior parte dos funcionários do banco para "limitar as consequências" do corte nas despesas, aproveitando "a sua saída natural" e usando "a formação em [novas] funções" nas quais prevê que haja uma escassez de pessoal nos próximos anos.