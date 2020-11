Actualidade

O orçamento da Câmara Municipal do Porto para 2021, cuja verba ascende os 328,5 milhões de euros, mais 13,5 milhões de euros do que o deste ano, foi hoje aprovado, com a abstenção do PS, PSD e CDU.

O Orçamento do município do Porto para o próximo ano, aprovado hoje pela maioria na reunião do executivo, contempla um aumento de 13,5 milhões de euros comparativamente ao de 2020, ou seja, mais 4,3%.

Na reunião, o diretor municipal de Finanças e Património, Pedro Santos, sintetizou o documento e destacou que, no conjunto das receitas, o orçamento incorpora 115,7 milhões de euros em impostos diretos (-4,8% do que em 2020) e 6,6 milhões de euros em taxas municipais, onde se insere a taxa turística (-42,6%).